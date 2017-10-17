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Под Ростовом в ДТП пострадали мужчина и четыре девушки

Под Ростовом в ДТП пострадали мужчина и четыре девушки
На северном подъезде к Ростову в ДТП пострадали пять человек.

Авария произошла около пяти часов утра 19 октября в районе поворота на посёлок Янтарный. По предварительной информации, 43-летний водитель «ВАЗ-2110» при развороте не уступил дорогу «Хендаю» и допустил с ним столкновение.
- В результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля и четыре девушки - 32 лет, 21 года и две 24 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - На данном участке дороги движение не затруднено.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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