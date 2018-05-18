Под Ростовом в ДТП погибли пять человек



На трассе Ростов - Волгодонск в аварии погибли пять человек. Происшествие случилось днем 20 мая на 18-м километре автодороги.



По предварительным данным, 37-летний водитель «Тойоты Хайлюк» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «ВАЗ-2101». От удара у иномарки оторвало колесо, которое отлетело в «Ниссан Тиида».



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в ДТП погибли четыре человека из отечественного авто: мужчины 47, 18, 49 и 50 лет. Кроме того, в аварии погиб пассажир «Тойоты». Все обстоятельства происшествия уточняются.