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Под Ростовом столкнулись «Нисссан» и «КамАЗ»: погибли два человека

Под Ростовом столкнулись «Нисссан» и «КамАЗ»: погибли два человека
Под Ростовом столкнулись «Нисссан» и «КамАЗ»: погибли два человека. ДТП произошло на 33 километре трассы Ростов-Ставрополь в Кагальницком районе 30 сентября примерно 20.00.

По предварительной информации, 21-летний водитель «Ниссан Максима» выехал на встречную полосу движения и не справился с управлением. В результате легковушка столкнулась с едущим «КамАЗом».

-В ДТП погибли 21-летний водитель и 48-летний пассажир «Ниссана», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.

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