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Под Ростовом столкнулись две легковушки, автобус, бетономешалка и бензовоз

Под Ростовом столкнулись две легковушки, автобус, бетономешалка и бензовоз

На западном обходе Ростова утром 19 апреля произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали пять транспортных средств.

Примерно в 9:30 на первом километре автодороги, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Ростов - Азов, бетономешалка и бензовоз. В момент происшествия в автобусе находились 23 пассажира.
- В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, пострадали ещё шесть пассажиров автобуса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Обстоятельства уточняются.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали случившегося.

На участке дороги, где произошла авария, образовалась огромная пробка.

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