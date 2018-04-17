Под Ростовом столкнулись две легковушки, автобус, бетономешалка и бензовоз





На западном обходе Ростова утром 19 апреля произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали пять транспортных средств.



Примерно в 9:30 на первом километре автодороги, по предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Ростов - Азов, бетономешалка и бензовоз. В момент происшествия в автобусе находились 23 пассажира.

- В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу. По предварительной информации, пострадали ещё шесть пассажиров автобуса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Обстоятельства уточняются.



Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали случившегося.



На участке дороги, где произошла авария, образовалась огромная пробка.