Под ростовом столкнулись две «Лады»: пострадала 21-летняя девушка



Под ростовом столкнулись две «Лады»: пострадала 21-летняя девушка. ДТП произошло в Батайске 30 октября около 17 часов.



На улице Клары Цеткин 34-летний мужчина на «Ладе Весте» во время поворота не уступил дорогу 21-летней девушке на отечественном авто и столкнулся с ней. От полученного удара «Лада Калина» съехала в кювет. В результате ДТП пострадала автоледи.



- С травмами ее госпитализировали медики, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



