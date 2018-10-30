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Под ростовом столкнулись две «Лады»: пострадала 21-летняя девушка

Под ростовом столкнулись две «Лады»: пострадала 21-летняя девушка
Под ростовом столкнулись две «Лады»: пострадала 21-летняя девушка. ДТП произошло в Батайске 30 октября около 17 часов.

На улице Клары Цеткин 34-летний мужчина на «Ладе Весте» во время поворота не уступил дорогу 21-летней девушке на отечественном авто и столкнулся с ней. От полученного удара «Лада Калина» съехала в кювет. В результате ДТП пострадала автоледи.

- С травмами ее госпитализировали медики, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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