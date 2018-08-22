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Под Ростовом шесть часов тушили склад резинотехнических изделий

Под Ростовом шесть часов тушили склад резинотехнических изделий
Ночью 24 августа в Аксайском районе произошёл пожар на складе резинотехнических изделий.

Возгорание началось после полуночи на улице Западной в хуторе Ленина. Огонь быстро распространился на большую площадь и к моменту прибытия спасателей охватил 1000 квадратных метров.

К часу ночи спасатели объявили второй ранг сложности пожара, а через 20 минут – третий. Открытое горение удалось ликвидировать только к началу пятого утра.
- Пожар был полностью потушен в 6:20, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

На тушение были брошены силы 41 спасателя и 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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