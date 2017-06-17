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Под Ростовом перевернулся «Рено Логан»: погибли женщина и 6-летняя девочка

Под Ростовом перевернулся «Рено Логан»: погибли женщина и 6-летняя девочка

В Аксайском районе Ростовской области перевернулся «Рено Логан». Погибли женщина и ребенок.

ДТП произошло 19 июня около 18 часов на трассе Большой Лог - ст. Старочеркасская, в районе населенного пункта Каплица. 41-летняя женщина-водитель «Рено Логан», по предварительным данным, не справилась с управлением, в результате чего иномарка перевернулась.
- В результате ДТП 29-летняя пассажирка и 6-летняя девочка погибли на месте, водитель с травмами доставлена в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

В настоящее время на месте аварии сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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