Под Ростовом перевернулся «Рено Логан»: погибли женщина и 6-летняя девочка





В Аксайском районе Ростовской области перевернулся «Рено Логан». Погибли женщина и ребенок.



ДТП произошло 19 июня около 18 часов на трассе Большой Лог - ст. Старочеркасская, в районе населенного пункта Каплица. 41-летняя женщина-водитель «Рено Логан», по предварительным данным, не справилась с управлением, в результате чего иномарка перевернулась.

- В результате ДТП 29-летняя пассажирка и 6-летняя девочка погибли на месте, водитель с травмами доставлена в больницу, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



В настоящее время на месте аварии сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.