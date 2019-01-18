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Под Ростовом парень украл иномарку и сдал ее на металлолом

Под Ростовом парень украл иномарку и сдал ее на металлолом
В Ростовской области 20-летний парень украл иномарку и сдал ее на металлолом. Происшествие случилось в начале января в одном из садоводческих товариществ Аксайского района.

Молодой человек заприметил старенький «Форд», припаркованный во дворе одного из домов, и решил немного подзаработать. Он вызвал эвакуатор и отвез авто в пункт приема металлолома. Парень заверил работников, что машина принадлежит его родственнице, которая согласилась сдать иномарку.

Как только хозяйка обнаружила пропажу, то сразу обратилась с заявлением в полицию. 18 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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