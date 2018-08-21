Под Ростовом на трассе сбили пешехода
На трассе М-4 «Дон» на подъезде к Ростову легковушка сбила пешехода. ДТП произошло около 20 часов 22 августа.
По предварительным данным, 52-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте перед двигавшейся машиной. 22-летний водитель «Лады Приоры» не успел сразу остановиться и сбил пешехода.
- В результате происшествия мужчина получил различные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшего госпитализировали.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.