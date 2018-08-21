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Под Ростовом на трассе сбили пешехода

Под Ростовом на трассе сбили пешехода

На трассе М-4 «Дон» на подъезде к Ростову легковушка сбила пешехода. ДТП произошло около 20 часов 22 августа.

По предварительным данным, 52-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте перед двигавшейся машиной. 22-летний водитель «Лады Приоры» не успел сразу остановиться и сбил пешехода.
- В результате происшествия мужчина получил различные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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