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Под Ростовом «Лада» столкнулась с КамАЗом: пострадали два человека

Под Ростовом «Лада» столкнулась с КамАЗом: пострадали два человека
«Лада» столкнулась с КамАЗом под Ростовом, пострадали два человека. ДТП случилось на восьмом километре съезда с трассы М-4 «Дон» к станице Ольгинской 12 февраля примерно в 17:00.

По предварительной информации, владелец «Лады Приоры» пошел на обгон, однако не справился с управлением и на скорости врезался во встречный КамАЗ.

- Во время аварии травмы получили 31-летний водитель и 62-летний пассажир отечественного авто, - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. - 47-летний мужчина, управлявший большегрузом, не пострадал.

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