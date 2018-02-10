Под Ростовом «Лада» столкнулась с КамАЗом: пострадали два человека



«Лада» столкнулась с КамАЗом под Ростовом, пострадали два человека. ДТП случилось на восьмом километре съезда с трассы М-4 «Дон» к станице Ольгинской 12 февраля примерно в 17:00.



По предварительной информации, владелец «Лады Приоры» пошел на обгон, однако не справился с управлением и на скорости врезался во встречный КамАЗ.



- Во время аварии травмы получили 31-летний водитель и 62-летний пассажир отечественного авто, - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. - 47-летний мужчина, управлявший большегрузом, не пострадал.