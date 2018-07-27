Под Ростовом «КамАЗ» столкнулся с «Фольксвагеном»: трое погибли, шестеро получили травмы



В столкновении «КамАЗа» и «Фольксвагена» погибли три человека, шесть получили травмы. ДТП случилось на 11-м километре дороги Ростов - Волгодонск примерно в 18 часов 30 июля.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 35-летний мужчина за рулем «КамАЗа» не справился с управлением. В итоге большегруз столкнулся с попутным фургоном «Фольксваген Транспортер». В нем ехала бригада рабочих.



-В результате трагедии трое мужчин погибли. Двум из них было по 39 лет, возраст третьего скончавшегося устанавливают, - прокомментировали в ведомстве. - Шесть пассажиров «Фольксвагена» с травмами отвезли в больницу.

