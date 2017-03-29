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Под Ростовом из-за загоревшегося автовоза образовалась пробка: видео

Под Ростовом из-за загоревшегося автовоза образовалась пробка: видео

Под Ростовом из-за загоревшегося большегруза образовалась пробка. Возгорание произошло вечером 31 марта на 1053 километре трассы М-4 «Дон». Последствия пожара снял на видео и прислал в редакцию Rostov.ru очевидец.

На записи видно, что автовоз с легковыми автомобилями припарковался на обочине. Рядом остановилась пожарная машина. Проезд оказался частично заблокированным.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, у грузовика загорелось колесо. Водитель успел потушить горение до того, как приехали спасатели.

Однако, по данным сервиса Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке дороги не превышает 10 км/ч.

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