Под Ростовом из-за загоревшегося автовоза образовалась пробка: видео





Под Ростовом из-за загоревшегося большегруза образовалась пробка. Возгорание произошло вечером 31 марта на 1053 километре трассы М-4 «Дон». Последствия пожара снял на видео и прислал в редакцию Rostov.ru очевидец.



На записи видно, что автовоз с легковыми автомобилями припарковался на обочине. Рядом остановилась пожарная машина. Проезд оказался частично заблокированным.



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, у грузовика загорелось колесо. Водитель успел потушить горение до того, как приехали спасатели.



Однако, по данным сервиса Яндекс.Пробки», скорость движения на этом участке дороги не превышает 10 км/ч.



