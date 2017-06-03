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Под Ростовом иномарка врезалась в рекламный щит: погибла 16-летняя девушка, ещё трое пострадали

Под Ростовом иномарка врезалась в рекламный щит: погибла 16-летняя девушка, ещё трое пострадали

В Ростовской области на трассе Ростов - Азов в аварии погибла 16-летняя девушка. ДТП произошло в начале первого ночи 5 июня.

По предварительным данным, на 19-м километре автодороги 23-летний водитель «Хендай Соната» не справился с управлением, съехал на левую обочину, где врезался в рекламный щит.

- В результате аварии 16-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. – Водитель и двое пассажиров 25 и 29 лет госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Под Ростовом иномарка врезалась в рекламный щит: погибла 16-летняя девушка, ещё трое пострадали

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