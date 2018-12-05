Под Ростовом грузовик врезался в иномарку: пострадал один человек



В Батайске Ростовской области грузовой автомобиль врезался в иномарку. ДТП случилось 6 декабря около 13 часов на пересечении улиц Луначарского и Московской.



По предварительным данным, 20-летний парень за рулем грузовика «Вольво» не остановился перед легковушкой «Рено Дастер». После этого автомобили столкнулись. Удар был такой силы, что машины отбросило. «Рено» и «Вольво» врезались в дорожный знак, забор и жилой дом.



– Травмы получил человек, управляющий автомобилем «Рено Дастер». Его госпитализировали, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.