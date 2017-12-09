Авторизация

Регистрация


  • USD 58.84
  • EUR 69.30
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом грузовик спровоцировал массовое ДТП

Под Ростовом грузовик спровоцировал массовое ДТП
В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» грузовик спровоцировал массовое ДТП.

Авария произошла около 15 часов 12 декабря в районе 1 060-го километра автодороги. По предварительным данным, у КамАЗа, двигавшегося с севера на юг, отказали тормоза. В результате грузовик столкнулся с другим грузовым автомобилем, который, в свою очередь, допустил столкновение с двумя попутными легковушками.
- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают отвод транспорта и безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Из-за ДТП на трассе образовался затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора - около пяти километров. Скорость движения на данном участке не превышает 7 километров в час.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.