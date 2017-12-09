Под Ростовом грузовик спровоцировал массовое ДТП



В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» грузовик спровоцировал массовое ДТП.



Авария произошла около 15 часов 12 декабря в районе 1 060-го километра автодороги. По предварительным данным, у КамАЗа, двигавшегося с севера на юг, отказали тормоза. В результате грузовик столкнулся с другим грузовым автомобилем, который, в свою очередь, допустил столкновение с двумя попутными легковушками.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время сотрудники ГИБДД обеспечивают отвод транспорта и безопасность дорожного движения на месте происшествия.



Из-за ДТП на трассе образовался затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора - около пяти километров. Скорость движения на данном участке не превышает 7 километров в час.