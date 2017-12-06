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Под Ростовом фура врезалась в отъезжающий от остановки автобус с пассажирами

Под Ростовом фура врезалась в отъезжающий от остановки автобус с пассажирами

Под Ростовом фура врезалась в автобус с пассажирами. Авария произошла вечером 7 декабря в районе посёлка Рассвет.

Рейсовый автобус Новочеркасск - Ростов отъезжал от остановки, когда его буквально снесла фура «МАН». По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, водитель не справился с управлением и въехал в общественный транспорт. В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров.
- В результате аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - пострадавшие госпитализированы.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия. Для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. Грузовик вытолкал автобус на обочину. Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения.

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