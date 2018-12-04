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Под Ростовом фура протаранила кроссовер

Под Ростовом фура протаранила кроссовер

В Батайске грузовик столкнулся с «Рено Дастер». Авария произошла утром 6 декабря на пересечении улиц Луначарского и Московской.

По предварительным данным, 20-летний водитель фуры «Вольво» не уступил дорогу кроссоверу. От удара «Рено» отбросило к стене дома. В результате автомобиль оказался зажат между зданием и грузовиком.
- В ДТП пострадал водитель «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - с различными травмами мужчину доставили в больницу.

По словам местных жителей, аварии на данном перекрестке происходят постоянно. Не так давно грузовик врезался в забор соседнего дома.

Видео: Газета Вперед.

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