Под Ростовом фура протаранила кроссовер





В Батайске грузовик столкнулся с «Рено Дастер». Авария произошла утром 6 декабря на пересечении улиц Луначарского и Московской.



По предварительным данным, 20-летний водитель фуры «Вольво» не уступил дорогу кроссоверу. От удара «Рено» отбросило к стене дома. В результате автомобиль оказался зажат между зданием и грузовиком.

- В ДТП пострадал водитель «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - с различными травмами мужчину доставили в больницу.



По словам местных жителей, аварии на данном перекрестке происходят постоянно. Не так давно грузовик врезался в забор соседнего дома.



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