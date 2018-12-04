Под Ростовом фура протаранила кроссовер
В Батайске грузовик столкнулся с «Рено Дастер». Авария произошла утром 6 декабря на пересечении улиц Луначарского и Московской.
По предварительным данным, 20-летний водитель фуры «Вольво» не уступил дорогу кроссоверу. От удара «Рено» отбросило к стене дома. В результате автомобиль оказался зажат между зданием и грузовиком.
- В ДТП пострадал водитель «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, - с различными травмами мужчину доставили в больницу.
По словам местных жителей, аварии на данном перекрестке происходят постоянно. Не так давно грузовик врезался в забор соседнего дома.
Видео: Газета Вперед.