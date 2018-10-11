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Под Ростовом дотла сгорели две машины

Под Ростовом дотла сгорели две машины
В Аксае рано утром 13 октября сгорели две машины. Пожар случился около четырех часов утра на улице Ломоносова.

Первым вспыхнул припаркованный «ВАЗ-2110». Вскоре огонь перекинулся на стоящий слева «Форд». Оба автомобиля полностью выгорели. Кроме того, пламенем оказалась повреждена припаркованная справа «Ока».

Очевидцы происшествия утверждают, что «десятку» подожгли. Однако точная причина пожара станет известна после экспертизы.

В результате пожара никто не пострадал.
Под Ростовом дотла сгорели две машиныПод Ростовом дотла сгорели две машиныПод Ростовом дотла сгорели две машиныПод Ростовом дотла сгорели две машины

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