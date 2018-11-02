Под Ростовом «Черри» врезался в «Хендай»: трое пострадали



Под Ростовом «Черри» врезался в «Хендай», в результате трое пострадали. ДТП случилось 4 ноября на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону».



61-летний мужчина на «Черри» не уступил проезд 38-летнему водителю «Хендай» и столкнулся с ним. В результате ДТП автомобилисты пострадали. Также травмы получил 27-летний парень, находившийся в салоне корейской иномарки. Медики доставили пострадавших в больницу.



На месте аварии работали полицейские. Сейчас выясняются все детали случившегося.