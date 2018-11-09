Под Платовым «ГАЗель» с хлебом попала в ДТП



В Аксайском районе столкнулись два грузовика. Авария произошла 12 ноября около 6 часов утра на 1 926-м километре трассы М-4 «Дон».



По предварительной информации, 27-летний водитель ГАЗа, перевозившего хлеб, не выбрал правильную дистанцию. Он врезался в ехавший впереди КамАЗ с прицепом, за рулём которого был 64-летний водитель.



Из-за столкновения у «ГАЗели» полностью смяло кабину.



- По факту ДТП сейчас проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



Водитель с травмами был доставлен в больницу. По словам очевидцев, он получил закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом коленной чашечки.