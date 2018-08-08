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Под Новочеркасском водитель иномарки сбил мотоциклиста

Под Новочеркасском водитель иномарки сбил мотоциклиста
В станице Кривянской, что под Новочеркасском, водитель «Хендай Акцент» сбил мотоциклиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 11 августа на улице Школьной.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 30-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с 16-летним водителем мотоцикла «Зонтес».

- В результате происшествия подросток, управлявший двухколесным транспортом, пострадали и был доставлен в больницу, - отметили в ведомстве.

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