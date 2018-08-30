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Под Новочеркасском в ДТП один человек погиб, пострадали двое взрослых и двое детей

Под Новочеркасском в ДТП один человек погиб, пострадали двое взрослых и двое детей

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика погиб один человек, четверо пострадали. Среди пострадавших - двое детей. Одного из них удалось спасти благодаря случайно оказавшемуся рядом сотруднику МЧС.

Авария произошла недалеко от аэропорта Платов около полуночи 30 августа. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2106» врезался в КамАЗ. Удар был такой силы, что «шестёрку» смяло, словно консервную банку. Сидевшие в ней люди оказались зажаты грудой металла.

Свидетелем происшествия стал сотрудник МЧС Калой Дарсигов. Он возвращался из аэропорта, где встречал гостей. Мужчина остановился и поспешил на помощь. Спасатель разбил стекло и вытащил из машины двухлетнего мальчика, который находился в тяжёлом состоянии. Не теряя времени, он повёз малыша в больницу Новочеркасска, а по дороге вызвал «скорую» и спасателей.

Когда Дарсигов вернулся на место происшествия, там уже работали его коллеги.
- Спасатели с помощью специнструмента разрезали двери и деблокировали пострадавших, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В результате аварии погиб мужчина. Водитель, пассажирка и грудной ребёнок с тяжёлыми травмами были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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