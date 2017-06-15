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Под Новочеркасском иномарка с подвыпившей компанией вылетела в кювет и перевернулась

Под Новочеркасском иномарка с подвыпившей компанией вылетела в кювет и перевернулась

На трассе под Новочеркасском перевернулась иномарка. Авария произошла 17 июня около 19 часов.

По словам очевидцев, водитель «Хендай Солярис» двигался на большой скорости в направлении Новочеркасска. Молодой человек, управлявший иномаркой, пошёл на обгон, но не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали три человека - водитель и две его пассажирки, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Свидетели происшествия помогли им выбраться из автомобиля и вызвали «скорую».

Очевидцы ДТП рассказывают, что компания , ехавшая в «Хендай», была пьяна. Молодые люди возвращались со свадьбы.
Под Новочеркасском иномарка с подвыпившей компанией вылетела в кювет и перевернуласьПод Новочеркасском иномарка с подвыпившей компанией вылетела в кювет и перевернуласьПод Новочеркасском иномарка с подвыпившей компанией вылетела в кювет и перевернулась

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