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Под Батайском горит сухая трава и камыш

Под Батайском горит сухая трава и камыш

Под Батайском недалеко от железнодорожного полотна горит сухая трава и камыш. Пожар произошел 3 апреля около часа дня.
- На месте происшествия работают 3 пожарных расчета, 2 бригады спасателей и оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К очагу возгорания направлен пожарный поезд.

Сейчас огнеборцы пытаются локализовать пламя. Площадь и причины пожара пока не установлены.

Напомним, 15 марта сухая растительность загорелась на Зеленом острове. ЧП произошло в 13:50 севернее базы отдыха «Локомотив».

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