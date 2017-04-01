Под Батайском горит сухая трава и камыш





Под Батайском недалеко от железнодорожного полотна горит сухая трава и камыш. Пожар произошел 3 апреля около часа дня.

- На месте происшествия работают 3 пожарных расчета, 2 бригады спасателей и оперативная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К очагу возгорания направлен пожарный поезд.



Сейчас огнеборцы пытаются локализовать пламя. Площадь и причины пожара пока не установлены.



Напомним, 15 марта сухая растительность загорелась на Зеленом острове. ЧП произошло в 13:50 севернее базы отдыха «Локомотив».