«Победа» столкнулась с маршруткой в Ростове: двое пострадали





В Ростове столкнулись ГАЗ-М-20 «Победа» и маршрутка. ДТП произошло 8 февраля около 15 часов на улице Оганова.



По предварительным данным, 88-летний водитель «Победы», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движения и врезался в микроавтобус с пассажирами. «Хендай Каунти» следовал по маршруту № 1 (Центральный рынок – Суворовский).

- В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и 19-летний пассажир маршрутки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.