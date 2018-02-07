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«Победа» столкнулась с маршруткой в Ростове: двое пострадали

«Победа» столкнулась с маршруткой в Ростове: двое пострадали

В Ростове столкнулись ГАЗ-М-20 «Победа» и маршрутка. ДТП произошло 8 февраля около 15 часов на улице Оганова.

По предварительным данным, 88-летний водитель «Победы», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движения и врезался в микроавтобус с пассажирами. «Хендай Каунти» следовал по маршруту № 1 (Центральный рынок – Суворовский).
- В результате аварии пострадали водитель отечественного автомобиля и 19-летний пассажир маршрутки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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