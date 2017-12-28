По Ростову снова пронеслась волна эвакуаций из торговых центров



По Ростову снова пронеслась волна эвакуаций из торговых центров. Вечером 30 декабря из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали посетителей и персонал «Золотого Вавилона», «Меги», «Мега Мага» и «Рио». На место тут же выехали все экстренные службы города.



Специалисты исследуют здания на наличие опасных предметов. Тем временем тысячи покупателей, приехавших в преддверии Нового года за покупками, покидают здания.



При этом владельцы торговых точек и продавцы из-за сообщений о заминировании понесут колоссальные убытки. Ведь именно в эти дни ростовчане приобретают подарки и продукты к праздничному столу.