После ДТП под Ростовом загорелся большегруз: погиб водитель



После ДТП под Ростовом загорелся большегруз: погиб водитель. Происшествие случилось на 1063-м километре трассы М-4 «Дон» 25 октября примерно в 10.00.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, во время движения у КамАЗа отсоединился прицеп, который врезался в едущий сзади грузовик «Ивеко». В результате произошло возгорание. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.



- В ликвидации огня были задействованы 15 человек личного состава и две единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



