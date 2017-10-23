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После ДТП под Ростовом загорелся большегруз: погиб водитель

После ДТП под Ростовом загорелся большегруз: погиб водитель
После ДТП под Ростовом загорелся большегруз: погиб водитель. Происшествие случилось на 1063-м километре трассы М-4 «Дон» 25 октября примерно в 10.00.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, во время движения у КамАЗа отсоединился прицеп, который врезался в едущий сзади грузовик «Ивеко». В результате произошло возгорание. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.

- В ликвидации огня были задействованы 15 человек личного состава и две единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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