По подозрению в мошенничестве задержан красносулинский чиновник



По подозрению в мошенничестве задержан красносулинский чиновник. Ордер на арест был выписан 6 апреля.



По предварительным данным, чиновник, находящийся на посту в муниципальном образовании, принял две фиктивные должности в штат. В итоге, незаконно получая зарплату, он сумел заработать около полумиллиона рублей.



- Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.