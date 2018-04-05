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По подозрению в мошенничестве задержан красносулинский чиновник

По подозрению в мошенничестве задержан красносулинский чиновник
По подозрению в мошенничестве задержан красносулинский чиновник. Ордер на арест был выписан 6 апреля.

По предварительным данным, чиновник, находящийся на посту в муниципальном образовании, принял две фиктивные должности в штат. В итоге, незаконно получая зарплату, он сумел заработать около полумиллиона рублей.

- Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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