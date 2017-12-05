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По факту убийства в Аксае возбуждено уголовное дело

По факту убийства в Аксае возбуждено уголовное дело
По факту убийства мужчины в Аксае возбуждено уголовное дело.

6 декабря около девяти часов вечера на улице Дружбы неизвестные расстреляли местного жителя и его знакомого. 31-летний мужчина скончался на месте происшествия, второй, 22-летний пострадавший, был госпитализирован с огнестрельным ранением руки. Стрелявшие с места происшествия скрылись.
- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», - сообщили в следственном управлении Ростовской области. - В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Напомним, по предварительным данным, нападавших было несколько. С места происшествия они скрылись на сером «Ситроене». В регионе объявлен план-перехват «Сирена».

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