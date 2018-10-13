По факту убийства школьника в Ростовской области возбуждено уголовное дело
В Ростовской области по факту убийства 14-летнего мальчика в Каменке-Шахтинском возбуждено уголовное дело.
Расследованием занимается специально созданная следственная группа.
- Выполняются неотложные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.
Напомним, 15 октября на городской набережной обнаружили тело 14-летнего подростка. На теле школьника были ножевые ранения.