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По факту убийства школьника в Ростовской области возбуждено уголовное дело

По факту убийства школьника в Ростовской области возбуждено уголовное дело
В Ростовской области по факту убийства 14-летнего мальчика в Каменке-Шахтинском возбуждено уголовное дело.

Расследованием занимается специально созданная следственная группа.
- Выполняются неотложные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Напомним, 15 октября на городской набережной обнаружили тело 14-летнего подростка. На теле школьника были ножевые ранения.

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