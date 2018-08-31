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По факту убийства 23-летней ростовчанки возбудили уголовное дело

По факту убийства 23-летней ростовчанки возбудили уголовное дело
По факту убийства 23-летней ростовчанки возбудили уголовное дело. Марию Перебейнос нашли с перерезанным горлом 2 сентября.

Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, ведется поиск причастных к убийству девушки людей.

Напомним, Мария Перебейнос ушла из дома на пробежку 30 августа. Несколько дней родные разыскивали девушку. При обнаружении тела Марии при ней не нашли ее мобильный телефон и ключи от квартиры.

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