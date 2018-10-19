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По факту стрельбы в центре Ростова возбуждено уголовное дело

По факту стрельбы в центре Ростова возбуждено уголовное дело
Фото: Newstracker.ru

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в центре города. Об этом сообщили в следственном управлении СКР Ростовской области 22 октября.
- Следственным отделом по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - уточнили в донском СКР.

По версии следствия, утром 21 октября неизвестный несколько раз выстрелил в 37-летнего мужчину, с которым у него возник конфликт на улице Красноармейской. Оружие, из которого стрелял злоумышленник, пока не установлено.
- Пострадавший получил огнестрельное ранение живота со сквозным ранением поперечно-ободочной кишки, двенадцатиперстной кишки, огнестрельного перелома тела четвертого поясничного позвонка, - сообщили в Следкоме.

Раненому мужчине вовремя оказали медицинскую помощь. В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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