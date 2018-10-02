По факту столкновения двух судов на реке Дон проводится проверка



Южное следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту столкновения двух судов в Ростовской области.



Рано утром 3 октября на реке Дон в 10 километрах от станицы Багаевской столкнулись два грузовых судна - «Волго-Дон 147» и «Глория». Оба теплохода получили незначительные повреждения. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не обнаружено.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в Южном СУ на транспорте. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Как сообщают «Морские вести России», теплоход «Волго-Дон 147» получил повреждения форштевня (конструкция в носовой части корабля) до брашпиля (горизонтальный ворот для подъёма якорей), есть водотечность. У теплохода «Глория» сильно поврежден форштевень, пробоины выше ватерлинии, разлива нет.



К теплоходам сейчас идёт буксир.