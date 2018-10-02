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По факту столкновения двух судов на реке Дон проводится проверка

По факту столкновения двух судов на реке Дон проводится проверка
Южное следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту столкновения двух судов в Ростовской области.

Рано утром 3 октября на реке Дон в 10 километрах от станицы Багаевской столкнулись два грузовых судна - «Волго-Дон 147» и «Глория». Оба теплохода получили незначительные повреждения. Разлива нефтепродуктов в результате ЧП не обнаружено.
- В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в Южном СУ на транспорте. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщают «Морские вести России», теплоход «Волго-Дон 147» получил повреждения форштевня (конструкция в носовой части корабля) до брашпиля (горизонтальный ворот для подъёма якорей), есть водотечность. У теплохода «Глория» сильно поврежден форштевень, пробоины выше ватерлинии, разлива нет.

К теплоходам сейчас идёт буксир.

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