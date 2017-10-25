По факту смерти полуторагодовалого ребёнка в Ростовской области начата следственная проверка





По факту смерти полуторагодовалого ребёнка в Каменске-Шахтинском начата следственная проверка.



Об этом сообщили в следственном управлении Ростовской области 27 октября.

- По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в донском СКР. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ее ходе.



Напомним, по предварительным данным, малыш скончался от менингококковой инфекции. У мальчика поднялась высокая температура. Родители вызвали «скорую». Крошку госпитализировали в реанимацию. Но, несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался.