По факту смерти полуторагодовалого ребёнка в Ростовской области начата следственная проверка
По факту смерти полуторагодовалого ребёнка в Каменске-Шахтинском начата следственная проверка.
Об этом сообщили в следственном управлении Ростовской области 27 октября.
- По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в донском СКР. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ее ходе.
Напомним, по предварительным данным, малыш скончался от менингококковой инфекции. У мальчика поднялась высокая температура. Родители вызвали «скорую». Крошку госпитализировали в реанимацию. Но, несмотря на усилия врачей, ребёнок скончался.