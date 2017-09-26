Авторизация

Регистрация


  • USD 58.02
  • EUR 68.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

По факту смертельного ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело
По факту смертельного ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Авария произошла ночью 29 сентября.

-По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, в ночь на 29 сентября 24-летний водитель «Рено Транзит», занимающийся частными перевозками, не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». В результате ДТП один человек погиб на месте шестеро с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.