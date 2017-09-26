По факту смертельного ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело



По факту смертельного ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Авария произошла ночью 29 сентября.



-По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Напомним, в ночь на 29 сентября 24-летний водитель «Рено Транзит», занимающийся частными перевозками, не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». В результате ДТП один человек погиб на месте шестеро с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.