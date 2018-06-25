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По факту пропажи 11-летней девочки возбудили уголовное дело в Ростовской области

По факту пропажи 11-летней девочки возбудили уголовное дело в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи 11-летней Тани Назаренко в городе Шахты. Девочка покинула дом 25 июня и бесследно исчезла.

Поиски начались после заявления мамы ребенка. Она рассказала, что дочь могла уйти самостоятельно, так как входная дверь не была заперта. Поиски уже второй день не дают никаких результатов. У пропавшего ребенка серьезные проблемы со здоровьем, есть инвалидность.

- Учитывая состояние здоровья ребенка, у следствия есть основания полагать, что девочка могла стать жертвой преступления, – рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

В данный момент поисками занимается оперативная группа.

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