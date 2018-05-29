По факту получения взятки на замглавы администрации Шахт завели дело



СКР по Ростовской области завел дело в отношении Сергея Галатова по подозрению в получении взятки.



По версии следствия, чиновник получил от местного предпринимателя 70 тысяч рублей за непресечение несанкционированной торговой деятельности бизнесмена. Сотрудники силовых структур задержали Галатова во время получения денег.



- В настоящее время заместитель главы администрации задержан, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.



Уголовное дело завели и на самого бизнесмена по статье «Дача взятки».



Напомним, Сергея Галатова задержали 30 мая. После задержания в администрации Шахт стали проверять всю документацию чиновников.