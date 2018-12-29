Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

По факту обрушения 4-этажного здания в Новочеркасске проведут проверку

По факту обрушения 4-этажного здания в Новочеркасске проведут проверку
По факту обрушения 4-этажного здания в Новочеркасске проведут проверку. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Правоохранители планируют установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

Отметим, 4-этажное здание было построено в 1965 году. Рухнувшая часть дома не была газифицирована и электрифицирована. Площадь обрушения дома составила 60 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из боулинг-клуба в здании 15 человек. В результате случившегося никто из посетителей развлекательного заведения не пострадал.

- На месте ЧП работали 25 спасателей и 12 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Утром 4 января дом на устойчивость обследуют с помощью комплекса Стрела-П. Кроме того, завалы разберут, а строительный мусор вывезут.

Напомним, 4-этажный дом обрушился 3 января около 18.30 на улице Буденновской. Обвалилась часть дома над отделением Сбербанка. В результате происшествия никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.