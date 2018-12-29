По факту обрушения 4-этажного здания в Новочеркасске проведут проверку



По факту обрушения 4-этажного здания в Новочеркасске проведут проверку. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Правоохранители планируют установить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки они примут процессуальное решение.



Отметим, 4-этажное здание было построено в 1965 году. Рухнувшая часть дома не была газифицирована и электрифицирована. Площадь обрушения дома составила 60 квадратных метров.



Спасатели эвакуировали из боулинг-клуба в здании 15 человек. В результате случившегося никто из посетителей развлекательного заведения не пострадал.



- На месте ЧП работали 25 спасателей и 12 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Утром 4 января дом на устойчивость обследуют с помощью комплекса Стрела-П. Кроме того, завалы разберут, а строительный мусор вывезут.



Напомним, 4-этажный дом обрушился 3 января около 18.30 на улице Буденновской. Обвалилась часть дома над отделением Сбербанка. В результате происшествия никто не пострадал.