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По факту обнаружения тела в поезде Ульяновск - Анапа в Ростове проведут проверку

По факту обнаружения тела в поезде Ульяновск - Анапа в Ростове проведут проверку
По факту обнаружения тела в поезде Ульяновск - Анапа в Ростове проведут проверку. Труп 54-летнего мужчины обнаружили 18 августа примерно в 19 часов.

По предварительной информации, мертвого пассажира нашли в поезде № 493/494 сообщением Ульяновск - Анапа. На трупе не было обнаружено следов насильственной смерти.

- В настоящее время проводятся следственные действия по факту обнаружения тела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Южном СУТ СК России.

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