По факту обнаружения тела в поезде Ульяновск - Анапа в Ростове проведут проверку



По факту обнаружения тела в поезде Ульяновск - Анапа в Ростове проведут проверку. Труп 54-летнего мужчины обнаружили 18 августа примерно в 19 часов.



По предварительной информации, мертвого пассажира нашли в поезде № 493/494 сообщением Ульяновск - Анапа. На трупе не было обнаружено следов насильственной смерти.



- В настоящее время проводятся следственные действия по факту обнаружения тела. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Южном СУТ СК России.