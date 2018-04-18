По факту исчезновения 25-летней девушки в Ростове возбуждено уголовное дело



По факту исчезновения 25-летней Марии Лыткиной в центре Ростова 18 апреля возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски продолжаются.



По версии следствия, девушка в день пропажи села во внедорожник «Тойота» на пересечении улицы Красноармейской и переулка Газетного. Номера на автомобиле отсутствовали. После автомобиль тронулся, а Мария бесследно исчезла.



Родственники пропавшей полагают, что она была похищена.



В день исчезновения на Марии были платье и туфли черного цвета. У девушки длинные светло-русые волосы, рост - примерно 160 сантиметров.



Всех, кому что-либо известно о судьбе Марии, просят обратиться по номерам: 8-988-531-73-19 или 02.