По факту гибели в пожаре мамы, бабушки и двух детей на Дону проводится проверка



Проводится проверка по факту гибели четырёх человек во время пожара в Шахтах. На месте трагедии по улице Свердлова работают следователи.



- Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - После проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, страшный пожар произошёл утром 27 декабря. В одноэтажном частном доме началось возгорание. Пламя полностью охватило постройку площадью в 70 квадратным метров.



После тушения пожарные обнаружили тела четырёх человек. В огне погибли 77-летняя бабушка, 35-летняя мама и двухлетний и четырёхлетний малыши.



Помимо этого, ещё три ребёнка были госпитализированы. В больницу попали два 15-летних парня и пятилетний мальчик.