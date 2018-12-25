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По факту гибели в пожаре мамы, бабушки и двух детей на Дону проводится проверка

По факту гибели в пожаре мамы, бабушки и двух детей на Дону проводится проверка
Проводится проверка по факту гибели четырёх человек во время пожара в Шахтах. На месте трагедии по улице Свердлова работают следователи.

- Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, страшный пожар произошёл утром 27 декабря. В одноэтажном частном доме началось возгорание. Пламя полностью охватило постройку площадью в 70 квадратным метров.

После тушения пожарные обнаружили тела четырёх человек. В огне погибли 77-летняя бабушка, 35-летняя мама и двухлетний и четырёхлетний малыши.

Помимо этого, ещё три ребёнка были госпитализированы. В больницу попали два 15-летних парня и пятилетний мальчик.

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