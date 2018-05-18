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По факту гибели пяти человек при ДТП в донском регионе завели уголовное дело

По факту гибели пяти человек при ДТП в донском регионе завели уголовное дело
Следственный отдел ОМВД по Аксайскому району возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Происшествие случилось утром 20 мая на трассе Ростов - Волгодонск.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, на встречной полосе столкнулись иномарка «Тойота Хайлюкс» и «ВАЗ-2101». В результате происшествия погибли четверо мужчин, сидевших в отечественном автомобиле, и один пассажир иномарки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Расследование продолжается.

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