По факту гибели проходчика в шахте в Ростовской области начата проверка



Следственное управление СКР РФ по Ростовской области начало доследственную проверку по факту гибели проходчика в шахте «Обуховской» в Зверево.



Как сообщили в донском СКР, при заряжении забоя монтажной камеры лавы в шахте произошёл взрыв шпуровых зарядов, которые применяются при проведении горных выработок.

- В результате взрыва погиб 26-летний проходчик, - добавили в ведомстве. - Ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. По факту произошедшего начата доследственная проверка. По её результатам будет вынесено процессуальное решение.



Как ранее сообщал Rostov.ru, трое из пострадавших получили контузию, ещё двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжёлом состоянии.



Напомним, ЧП произошло около 17 часов 16 августа. Шесть человек оказались под завалами, один из них погиб.

Добавим, что в августе 2016 года на том же предприятии погиб 31-летний рабочий. Мужчина зацепился одеждой за ленту работающего конвейерного ходка, в результате чего наступила его смерть от удушения.