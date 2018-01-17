По факту гибели двух человек при пожаре в Ростове проводится следственная проверка



По факту гибели двух человек при пожаре в Ростове проводится следственная проверка. Трагедия произошла 19 января около 9.00 на проспекте Стачки.



По предварительным данным, в квартире № 54 многоэтажного дома загорелись личные вещи. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 41-летнего мужчины и 77-летней женщины.



- В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. – В настоящее время назначен ряд экспертиз для установления причины гибели ростовчан и возгорания жилого помещения.



По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

