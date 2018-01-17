Авторизация

Регистрация


  • USD 56.59
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

По факту гибели двух человек при пожаре в Ростове проводится следственная проверка

По факту гибели двух человек при пожаре в Ростове проводится следственная проверка
По факту гибели двух человек при пожаре в Ростове проводится следственная проверка. Трагедия произошла 19 января около 9.00 на проспекте Стачки.

По предварительным данным, в квартире № 54 многоэтажного дома загорелись личные вещи. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 41-летнего мужчины и 77-летней женщины.

- В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили признаков насильственной смерти, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. – В настоящее время назначен ряд экспертиз для установления причины гибели ростовчан и возгорания жилого помещения.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.