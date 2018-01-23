По дороге в Ростовскую область в поезде умер 21-летний парень



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По дороге в город Зверево в поезде Кисловодск — Тында скоропостижно скончался 21-летний парень. Трагический случай произошёл 24 января около 23 часов. Молодой человек ехал с родителями в Ростовскую область.

- По версии следствия, в вагоне пассажирского поезда № 97, проходящего по территории Ростовской области, скоропостижно скончался молодой человек, зарегистрированный в Карачаево-Черкесской Республике, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.



По словам родителей парня, он страдал хроническим заболеванием - бронхиальной астмой.



Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. По факту случившегося проводится проверка.