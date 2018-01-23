Авторизация

Регистрация


  • USD 55.93
  • EUR 69.46
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

По дороге в Ростовскую область в поезде умер 21-летний парень

По дороге в Ростовскую область в поезде умер 21-летний парень
Фото: 15-news.ru

По дороге в город Зверево в поезде Кисловодск — Тында скоропостижно скончался 21-летний парень. Трагический случай произошёл 24 января около 23 часов. Молодой человек ехал с родителями в Ростовскую область.
- По версии следствия, в вагоне пассажирского поезда № 97, проходящего по территории Ростовской области, скоропостижно скончался молодой человек, зарегистрированный в Карачаево-Черкесской Республике, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.

По словам родителей парня, он страдал хроническим заболеванием - бронхиальной астмой.

Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. По факту случившегося проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.