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По дороге в Ростов фура врезалась в грузовик: пострадал один человек

По дороге в Ростов фура врезалась в грузовик: пострадал один человек
По дороге в Ростов при столкновении фуры и грузовика пострадал один человек. Авария произошла на трассе Волгодонск – Каменск-Шахтинский 27 ноября.

По предварительной информации, 29-летний водитель «МАНа» направлялся в донскую столицу. Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь фура врезалась в грузовик «Рено Магнум».

– В ДТП пострадал водитель «МАНа». С травмами его доставили в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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