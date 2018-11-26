По дороге в Ростов фура врезалась в грузовик: пострадал один человек



По дороге в Ростов при столкновении фуры и грузовика пострадал один человек. Авария произошла на трассе Волгодонск – Каменск-Шахтинский 27 ноября.



По предварительной информации, 29-летний водитель «МАНа» направлялся в донскую столицу. Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь фура врезалась в грузовик «Рено Магнум».



– В ДТП пострадал водитель «МАНа». С травмами его доставили в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.