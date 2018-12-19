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По дороге из Москвы в Ростов погиб водитель фуры, врезавшись в КамАЗ

По дороге из Москвы в Ростов погиб водитель фуры, врезавшись в КамАЗ
Фото: Stolicaonego.ru для иллюстрации

На трассе М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием грузовиков. Авария случилась днём 19 декабря на 630-м километре автомагистрали.

По предварительной информации, 57-летний водитель «Мерседеса Бенц Актрос», двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ с прицепом.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что мужчина погиб в результате ДТП на месте происшествия.

Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются. Водитель второго грузовика не пострадал.

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