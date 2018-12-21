По делу мужчины, убившего любовницу в Ростовской области, рассмотрят апелляцию



В Ростовском областном суде объявили дату рассмотрения апелляции по делу мужчины, убившего любовницу. Вопрос о помиловании будет обсуждаться 10 января.



Напомним, 25-летняя Мария Лыткина пропала в апреле 2018 года. По словам коллег, она вышла на минуту к курьеру и исчезла. Записи с камер наблюдения показали, что девушка села в автомобиль «Тойота» и уехала в неизвестном направлении. Через какое-то время тело Марии нашли с 18 ножевыми ранениями.



Под подозрение попал ее бывший любовник Александр Никифоров. Во время следствия он рассказал, что Мария шантажировала его. Она говорила, что расскажет жене Александра о том, что была его любовницей. Девушка обещала не делать этого, если он купит ей квартиру. Решив не связываться с проблемной бывшей, он увез её в безлюдное место и убил.



Районный суд Аксая признал Александра Никифирова виновным. Он приговорён к девяти годам колонии строгого режима. Однако мужчина не согласен с мерой наказания и в декабре подал в суд апелляцию.