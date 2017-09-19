Площадь пожара в трёхзвёздочном отеле уже составила 800 кв. м





Площадь пожара в трёхзвёздочном отеле в переулке Семашко составила уже 800 кв. м. Десятиэтажное здание полностью охвачено огнём.

- На месте работают 50 спасателей и 19 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Также произошло возгорание четырёх припаркованных автомобилей. Информация уточняется.



В 14 часов был объявлен третий ранг сложности. Существует угроза распространения огня на близлежащие строения.



Напомним, возгорание гостиницы произошло около 14 часов 21 сентября. По словам очевидцев, очаг пожара находился на крыше здания. В экстренном порядке из помещения эвакуировали постояльцев и персонал. На улице за тушением наблюдают десятки ростовчан. Кроме спасателей, на месте работают полицейские и дежурят медики. Сотрудники полиции просят горожан отойти на безопасное расстояние. Территория вокруг оцеплена.







Из-за крупного пожара центр города заволокло едким дымом. Огонь практически уничтожил обшивку здания.

Добавим, что всего в отеле 17 номеров разного класса.



