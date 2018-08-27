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Площадь ландшафтного пожара в Кумженской роще достигла 10 гектаров

Площадь ландшафтного пожара в Кумженской роще достигла 10 гектаров
В Ростове продолжается борьба с огнем в районе Кумженской рощи. Там полыхает 10 гектаров сухой травы.

По словам местных жителей, огонь подбирается все ближе к жилым домам. На месте работают 133 человека личного состава и 29 единиц техники. Пожару объявлен третий, повышенный, ранг сложности.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, к полуночи обстановка стабилизировалась. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарные. Сил и средств достаточно.

Напомним, роща загорелась примерно в 16 часов 28 августа. С каждым часом площадь распространения огня увеличивалась. С двух тысяч квадратных метров пламя разошлось до 10 гектаров. Во многих домах на Западном пропал свет. А матч ХК «Ростов» - ХК «Россошь» не был доигран из-за неполадок с электричеством.

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